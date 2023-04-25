Дреев уверен, что Лижэнь еще навяжет борьбу Непомнящему

Легендарный советский и российский гроссмейстер Алексей Дреев уверен, что Дин Лижэнь еще сможет навязать борьбу россиянину Яну Непомнящему в поединке за шахматную корону.

«Нет, Лижэнь не поплыл. Этот вопрос был бы уместен после седьмой партии, где Дин, играя черными, до поры играл весьма сильно, а под конец допустил немыслимые ошибки. Позиция была простая, оставались лишь три хода до контроля, можно было «постоять» и затем без риска попытаться играть на выигрыш, но он эту партию проиграл.

Вот тогда было уместно думать о том, что он поплыл. Но в последующих четырех партиях случились ничьи, и надо полагать, что Дин более-менее пришел в себя. Наибольшую часть матча он играет довольно странно, неровно, но может собраться на финишный отрезок, поэтому Яну нужно продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы сдержать соперника. Еще лучше перехватить инициативу и попробовать закончить матч досрочно», – сказал Дреев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что после 11 партий счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.