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Тренер сборной России Поткин рассказал, как психология влияет на Непомнящего и Лижэня

После 11 сыгранных партий Ян ведет в счете – 6:5.
Тренер сборной России Поткин рассказал, как психология влияет на Непомнящего и Лижэня
25 апреля 2023 19:16
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Международный гроссмейстер и гроссмейстер России, чемпион Европы, один из тренеров сборной России Владимир Поткин подвёл итоги одиннадцати сыгранным партиям Яна Непомнящего и Дин Лижэня.

«Матч делится на дебют, миттельшпиль и эндшпиль, – объясняет Поткин. – Дебют – это когда соперники только входят в атмосферу матча. После месяцев, проведенных на сборах, пребывания в затворничестве, они попадают под вспышки фотокамер, их окружают вниманием пресса и любители шахмат со всего мира. Всё это происходило в первых четырех партиях и сильно влияет на происходящее за доской.

Миттельшпиль – середина матча, когда Ян и Дин привыкли к друг другу и к расписанию: подготовка, игра, послематчевая пресс-конференция и восстановление после партии. Начиная с 10-й партии, мы находимся в стадии эндшпиля. Как известно, в шахматах значение короля в эндшпиле усиливается, и он играет решающую роль в сражении. В матче также роль подготовки остаётся существенной, но на первый план выходит игрок с его ощущениями и способностью к борьбе, поскольку все решается за доской», – рассказал Владимир в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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