Тренер сборной России Поткин рассказал, как психология влияет на Непомнящего и Лижэня

Международный гроссмейстер и гроссмейстер России, чемпион Европы, один из тренеров сборной России Владимир Поткин подвёл итоги одиннадцати сыгранным партиям Яна Непомнящего и Дин Лижэня.

«Матч делится на дебют, миттельшпиль и эндшпиль, – объясняет Поткин. – Дебют – это когда соперники только входят в атмосферу матча. После месяцев, проведенных на сборах, пребывания в затворничестве, они попадают под вспышки фотокамер, их окружают вниманием пресса и любители шахмат со всего мира. Всё это происходило в первых четырех партиях и сильно влияет на происходящее за доской.

Миттельшпиль – середина матча, когда Ян и Дин привыкли к друг другу и к расписанию: подготовка, игра, послематчевая пресс-конференция и восстановление после партии. Начиная с 10-й партии, мы находимся в стадии эндшпиля. Как известно, в шахматах значение короля в эндшпиле усиливается, и он играет решающую роль в сражении. В матче также роль подготовки остаётся существенной, но на первый план выходит игрок с его ощущениями и способностью к борьбе, поскольку все решается за доской», – рассказал Владимир в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.