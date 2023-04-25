Дреев считает, что развязка в матче между Лижэнем и Непомнящим наступит после 12-й партии

Советский и российский гроссмейстер Алексей Дреев предположил, когда наступит переломный момента в матче за звание чемпиона мира между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим.
Отметим, что сейчас счет в матче за мировую шахматную корону 6-5 в пользу россиянина.
«Во многом следующая партия будет решающая, но вполне допускаю сценарий, в котором будут две ничьи. Тогда 14-я партия станет самой важной, а накал страстей тогда будет запредельным», - сказал Дреев корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.
Добавим, что в следующей партии Непомнящий сыграет черными фигурами. Она состоится 26 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»