Дреев считает, что развязка в матче между Лижэнем и Непомнящим наступит после 12-й партии

Советский и российский гроссмейстер Алексей Дреев предположил, когда наступит переломный момента в матче за звание чемпиона мира между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим.

Отметим, что сейчас счет в матче за мировую шахматную корону 6-5 в пользу россиянина.

«Во многом следующая партия будет решающая, но вполне допускаю сценарий, в котором будут две ничьи. Тогда 14-я партия станет самой важной, а накал страстей тогда будет запредельным», - сказал Дреев корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Добавим, что в следующей партии Непомнящий сыграет черными фигурами. Она состоится 26 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени.