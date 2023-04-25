Тренер сборной России объяснил, почему Непомнящий четыре раза подряд сыграл вничью

Международный гроссмейстер и гроссмейстер России, чемпион Европы, один из тренеров сборной России Владимир Поткин подвёл итоги одиннадцати сыгранным партиям Яна Непомнящего и Дина Лижэня.

«Почему последние четыре партии Ян свёл вничью? В 11-й партии он вышел на борьбу. Белым цветом традиционно завладел инициативой, уже имея победный опыт против Лижэня в этом варианте на турнире претендентов в Екатеринбурге.

Надо отдать должное китайскому спортсмену. Дин отлично отреагировал и по-человечески нашел продолжение, где у него будет защита в эндшпиле. Изначально у Яна не было идеи закончить партию так быстро, но позиция за доской и ситуация в матче склонили чашу весов к безопасному продолжению. Тянет ли Ян время? Время настолько быстротечно, что иногда не грех его и потянуть», – рассказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что после 11 партий счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Ян сыграет черными фигурами.