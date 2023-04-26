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Левитов заявил, что матч между Непомнящим и Лижэнем является апофеозом деградации шахмат

В данный момент счет в матче равный – 6:6.
Левитов заявил, что матч между Непомнящим и Лижэнем является апофеозом деградации шахмат
26 апреля 2023 18:04
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов прокомментировал двенадцатую партию чемпионата мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

Отметим, что в прошедшей партии россиянин, игравший черными фигурами, упустил преимущество, допустив несколько ошибок, и признал поражение на 38-м ходу.

– Сегодня такой день, когда пытаешься подобрать вежливые слова, но не получается. Этот матч – апофеоз деградации шахмат. Вопрос не в том, кто и как выиграет, а кто следующим рухнет на ринг, ударив самого себя по лицу. Оценка позиции не играет никакой роли, в течение 2-3 ходов шахматисты рушат все. Сегодня в выигранный позиции коллапснул Непомнящий, завтра это может быть Дин. Уровня игры нет, уровня психологического равновесия нет. По сути, они дерутся на потеху публики, которой все это дико нравится.

Ян должен восстать из пепла меньше, чем за сутки. Сегодня он своими руками отдал уже выигранный матч, повторив свои «заплывы» из матча с Карлсеном. Остается только надеяться, что китаец ошибется последним, – рассказал Левитов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

источник: «Советский спорт»
Левитов заявил, что матч между Непомнящим и Лижэнем является апофеозом деградации шахмат
Левитов заявил, что матч между Непомнящим и Лижэнем является апофеозом деградации шахмат
В данный момент счет в матче равный – 6:6.
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