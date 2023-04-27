Оправится ли Непомнящий после обидного поражения: 27 апреля пройдет 13-я партия матча за корону

27 апреля пройдет 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Накануне российский гроссмейстер допустил несколько ошибок и вместо победы потерпел поражение, позволив сопернику сравнять счет в матче.

До его конца осталось провести две классические партии, Непомнящий и Лижэнь по очереди сыграют белыми фигурами, если счет останется ничейным, шахматисты проведут тай-брейк, в результате которого всегда есть доля случайности.

13-я партия за шахматную корону начнется в 12:00 мск.