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Оправится ли Непомнящий после обидного поражения: 27 апреля пройдет 13-я партия матча за корону

Вместо победы, приближающей к титулу, Ян дал Лижэню сравнять счет.
Оправится ли Непомнящий после обидного поражения: 27 апреля пройдет 13-я партия матча за корону
27 апреля 2023 09:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

27 апреля пройдет 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Накануне российский гроссмейстер допустил несколько ошибок и вместо победы потерпел поражение, позволив сопернику сравнять счет в матче.

До его конца осталось провести две классические партии, Непомнящий и Лижэнь по очереди сыграют белыми фигурами, если счет останется ничейным, шахматисты проведут тай-брейк, в результате которого всегда есть доля случайности.

13-я партия за шахматную корону начнется в 12:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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