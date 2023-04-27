Непомнящий признал, что у него были возможности победить Лижэня, но он не справился

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за мировую шахматную корону.

«В дебюте я неправильно сыграл d4, дальше меня уравняли. Потом была неприятная позиция, но ее можно было защитить. Наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел изыскать», - приводит слова Непомнящего Sport24.ru.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата, победитель матча определится на тай-брейке.