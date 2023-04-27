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Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии

В данный момент счет в матче ничейный – 6,5:6,5.
Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии
27 апреля 2023 16:26
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Кирилл Зангалис, пиар-директор Федерации шахмат России, а также менеджер гроссмейстера Сергея Карякина, поделился мнением по поводу матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

Отметим, что в четверг, 27 апреля, была сыграна 13-я партия, завершившаяся вничью на 39-м ходу. В данный момент счет в матче – 6,5:6,5.

– 12-я партия, наверное, стала ключевой в этом матче. Как сказал гроссмейстер Сергей Карякин, в ней действительно было много грубых ошибок. И можно охарактеризовать это одним предложением: «В таких поединках побеждает тот, кто ошибся предпоследним». Предпоследним ошибся Дин. Он очень грубо ошибся, и Ян мог довести дело до победы. Но нервы, нервы и ещё раз нервы. Ответственность, весь мир смотрит, матч за корону. Поэтому, к сожалению для российских поклонников, последним ошибся Ян – ходом f5. Дин увидел это и уже реализовал своё преимущество. Это было делом техники. Иначе как умопомрачением я не могу объяснить действия Яна, – рассказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата, победитель матча определится на тай-брейке.

источник: «Советский спорт»
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