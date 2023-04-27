Филатов считает, что преимущество на стороне Непомнящего перед 14-й партией с Лижэнем

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего перед 14-й партией с китайцем Дин Лижэнем в матче за мировую шахматную корону.

«Думаю, преимущество на нашей стороне. Белый цвет - ничто по сравнению с тем психологическим давлением и ответственностью, которые будут висеть над Дин Лижэнем», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата, победитель матча определится на тай-брейке. Счет пока равный - 6,5:6,5.