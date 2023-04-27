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Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем

По мнению специалиста, в данный момент россиянин «очень остро реагирует на все высказывания в прессе».
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
27 апреля 2023 16:40
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Пиар-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис, также являющийся менеджером гроссмейстера Сергея Карякина, высказался о физической форме Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем.

– Что касается его физической формы, он вправе сам решать, какая она должна быть. Давно уже говорилось, что шахматисты к концу серьёзных соревнований устают. Но Яну игралось комфортно на турнире претендентов, ничего он менять не хотел. Это его личное дело. Но моё мнение, что Крамник приехал на матч с Каспаровым просто атлетом, Карякин уделяет очень важное внимание физической подготовке. Не знаю, может быть именно этого не хватило Яну. Повторюсь, это моё личное мнение. Сейчас Ян очень остро реагирует на все высказывания в прессе. Поэтому абсолютно не хотелось бы его выводить из равновесия, а хотелось бы его поддержать, – рассказал Зангалис корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в четверг, 27 апреля, была сыграна тринадцатая партия между Непомнящим и Лижэнем. Она завершилась вничью на 39-м ходу. В данный момент счет в матче – 6,5:6,5.

29 апреля состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой россиянин сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата, победитель матча определится на тай-брейке.

источник: «Советский спорт»
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
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