ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна

Соперники вновь встретятся за шахматной доской 29 апреля. 
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
27 апреля 2023 18:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российский гроссмейстер Владимир Поткин поделился мнением об исходе тринадцатой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, в которой Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем.

«Ян сегодня вышел на борьбу в испанской партии. Первая часть партии получилась неровной, но в дальнейшем Яну удалось обрести спокойствие на доске и обрести некоторое преимущество, чтобы у него появилась возможность выйти из этой партии победителем. Но Дин ,в свою очередь, нашел как построить крепость без качества и получилась логичная ничья. Теперь Яну придется сражаться на стороне черного цвета», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счет в матче ничейный – 6,5:6,5. 29 апреля состоится 14-я партия матча за корону, где Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничьи, россиянина и Лижэня ждет тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
По словам шахматиста, у соперников нервы достигли предельной отметки.
27.04.2023 18:32
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
13-я партия в противостоянии шахматистов завершилась ничьей.
27.04.2023 18:28
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Соперники вновь встретятся за шахматной доской 29 апреля. 
27.04.2023 18:15
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
По мнению специалиста, в данный момент россиянин «очень остро реагирует на все высказывания в прессе».
27.04.2023 16:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Филатов считает, что преимущество на стороне Непомнящего перед 14-й партией с Лижэнем
Счет в матче за шахматную корону равный - 6,5:6,5.
27.04.2023 16:34
Шахматы
Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии
Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии
В данный момент счет в матче ничейный – 6,5:6,5.
27.04.2023 16:26
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий признал, что у него были возможности победить Лижэня, но он не справился
Непомнящий признал, что у него были возможности победить Лижэня, но он не справился
13-я партия завершилась вничью.
27.04.2023 15:56
Шахматы
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Инициатива перешла к представителю Китая.
27.04.2023 15:16
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Аронян не уверен в победе Карлсена, если бы норвежец играл в матче за звание чемпиона мира
Встреча проходит в Астане.
27.04.2023 10:13
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Оправится ли Непомнящий после обидного поражения: 27 апреля пройдет 13-я партия матча за корону
Оправится ли Непомнящий после обидного поражения: 27 апреля пройдет 13-я партия матча за корону
Вместо победы, приближающей к титулу, Ян дал Лижэню сравнять счет.
27.04.2023 09:51
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика