Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна

Российский гроссмейстер Владимир Поткин поделился мнением об исходе тринадцатой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, в которой Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем.

«Ян сегодня вышел на борьбу в испанской партии. Первая часть партии получилась неровной, но в дальнейшем Яну удалось обрести спокойствие на доске и обрести некоторое преимущество, чтобы у него появилась возможность выйти из этой партии победителем. Но Дин ,в свою очередь, нашел как построить крепость без качества и получилась логичная ничья. Теперь Яну придется сражаться на стороне черного цвета», - сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент счет в матче ничейный – 6,5:6,5. 29 апреля состоится 14-я партия матча за корону, где Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничьи, россиянина и Лижэня ждет тай-брейк.