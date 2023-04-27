Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов прокомментировал ничейный итог тринадцатой партии матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Он считает, что шахматистам пора завершать поединок.

– Хочется крикнуть: «Хватит издеваться над людьми, прекратите матч». Такой неровной игры я не припомню не только в матчах, но и вообще в элитных шахматах. Не то чтобы кто-то переигрывает соперника, а просто вдруг то один начинает нести чушь, то другой. Уровень игры скачет на сотни пунктов.

Радостно, что Ян сегодня не проиграл, очевидно, что его состояние полукритическое после вчерашнего свободного падения. Дин напоминает человека, который уже умер и поэтому смерти не боится. Не боится уже ничего, просто делает ходы. Непонятно, кто, по справедливости, должен выиграть этот матч. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории», – сказал Левитов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата победитель матча определится на тай-брейке. Счет пока равный - 6,5:6,5.