Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 

Гроссмейстер Клементий Сычев высказался о ничейном результате в тринадцатой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

– Приближение финиша сказывается на спортсменах все сильнее. Игроки устали, а их нервы напряжены. Непомнящий начинал белыми, однако не совсем удачно разыграл дебют, поэтому получил худшую позицию. Но когда китайский гроссмейстер мог реализовать свое преимущество, он совершил серию неудачных ходов. Тем не менее, дальше он сыграл неплохо, пожертвовал качество. Позиция оказалась рискованной, чтобы играть на победу, поэтому Непомнящий форсировал повторение ходов, – сказал Сычев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Добавим, что после ничейного результата в 13-й партии счет стал 6,5-6,5. Следующая встреча Непомнящего и Лижэня за звания чемпиона мира пройдет 29 апреля, если в 14-й партии также не будет выявлен победитель игра перейдет в тай-брейк.