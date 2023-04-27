ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Знаток «Что? Когда? Когда?» Белозеров признался, что игра Непомнящего и Лижэня напомнила ему 19 век

В матче за мировую корону шахмат пока ничья.
27 апреля 2023 21:12

Известный знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров поделился впечатлениями от матча за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«Любопытно смотреть такое в 21-м веке. Современные шахматы - игра напряженная, но без мощнейших ударов в обе стороны. А в Астане мы видим обратное. Оказалось, что такой боксирующий стиль еще возможен. Как будто мы в 19-м веке», - приводит слова Белозерова Sport24.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата победитель матча определится на тай-брейке. Счет пока равный - 6,5:6,5.

Знаток «Что? Когда? Когда?» Белозеров признался, что игра Непомнящего и Лижэня напомнила ему 19 век
В матче за мировую корону шахмат пока ничья.
27.04.2023 21:12
Шахматы
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
По словам шахматиста, у соперников нервы достигли предельной отметки.
27.04.2023 18:32
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
13-я партия в противостоянии шахматистов завершилась ничьей.
27.04.2023 18:28
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Соперники вновь встретятся за шахматной доской 29 апреля. 
27.04.2023 18:15
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
По мнению специалиста, в данный момент россиянин «очень остро реагирует на все высказывания в прессе».
27.04.2023 16:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Филатов считает, что преимущество на стороне Непомнящего перед 14-й партией с Лижэнем
Счет в матче за шахматную корону равный - 6,5:6,5.
27.04.2023 16:34
Шахматы
Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии
Менеджер Карякина заявил, что Непомнящий мог победить Лижэня в 12-й партии
В данный момент счет в матче ничейный – 6,5:6,5.
27.04.2023 16:26
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий признал, что у него были возможности победить Лижэня, но он не справился
Непомнящий признал, что у него были возможности победить Лижэня, но он не справился
13-я партия завершилась вничью.
27.04.2023 15:56
Шахматы
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира
Инициатива перешла к представителю Китая.
27.04.2023 15:16
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Аронян не уверен в победе Карлсена, если бы норвежец играл в матче за звание чемпиона мира
Встреча проходит в Астане.
27.04.2023 10:13
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика