Знаток «Что? Когда? Когда?» Белозеров признался, что игра Непомнящего и Лижэня напомнила ему 19 век

Известный знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров поделился впечатлениями от матча за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

«Любопытно смотреть такое в 21-м веке. Современные шахматы - игра напряженная, но без мощнейших ударов в обе стороны. А в Астане мы видим обратное. Оказалось, что такой боксирующий стиль еще возможен. Как будто мы в 19-м веке», - приводит слова Белозерова Sport24.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата победитель матча определится на тай-брейке. Счет пока равный - 6,5:6,5.