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В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему

Российский гроссмейстер не имеет преимущества перед решающей партией матча за звание чемпиона мира.
В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему
28 апреля 2023 13:32
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис не считает, что лишний вес может быть проблемой для гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Про лишний вес ничего сказать не могу, это все индивидуально. На мой субъективный взгляд, шахматист должен быть в хорошей физической форме, но не надо из этого делать паранойю. Ян много раз подчеркивал, что ему так играть комфортно, поэтому советовать Яну не имею права.

Вот Сергею Карякину я могу говорить, как своему гроссмейстеру. Но Сергей постоянно занимается спортом, в хорошей форме, не имеет лишнего веса. Может, Яну это вообще помогает», - казал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что соперником Непомнящего по матчу за шахматную корону является китаец Дин Лижэнь. 29 апреля состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой россиянин сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата, победитель матча определится на тай-брейке.

источник: «Советский спорт»
В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему
В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему
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