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Менеджер Карякина назвал фаворита матча за шахматную корону в случае тай-брейка

За звание чемпиона мира борются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Менеджер Карякина назвал фаворита матча за шахматную корону в случае тай-брейка
28 апреля 2023 14:20
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис рассказал, кого будет считать фаворитом матча за звание чемпиона мира, если победитель будет определяться на тай-брейке.

Напомним, что тай-брейк будет сыгран, если последняя классическая партия завершиться в ничью.

«Очень сложно говорить о стратегии последней партии. Мне кажется, Дин не будет рисковать и сыграет чрезмерно надежно, чтобы иметь два результата: победу и ничью. Он понимает всю ответственность и маловероятно, что он будет идти в сомнительные схемы. Думаю, что партия закончится вничью и нас ждет тай-брейк. Мне кажется, на тай-брейке небольшой фаворит Ян. Думаю, на тай-брейке будет очень упорная борьба. И победит Непомнящий», - сказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Последняя классическая партия между Непомнящим и Лижэнем пройдет 29 апреля, в ней россиянин сыграет черными фигурами.

источник: «Советский спорт»
Менеджер Карякина назвал фаворита матча за шахматную корону в случае тай-брейка
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