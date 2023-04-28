Карлсен не считает Непомнящего и Лижэня лучшими шахматистами мира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мнением о матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Для меня этот матч немного похож на матч 2012 года (Ананд - Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, которые при этом не обязательно являются лучшими в мире», - приводит слова Карлсена VG.

К слову, в субботу, 29 апреля, состоится последняя классическая партия между шахматистами, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами. В случае ничейного результата победитель матча определится на тай-брейке. Счет пока равный - 6,5:6,5.