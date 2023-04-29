ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч за звание чемпиона мира. Непомнящий сыграет черными фигурами в 14-й партии с Лижэнем

Встреча за мировую шахматную корону проходит в Астане.
Матч за звание чемпиона мира. Непомнящий сыграет черными фигурами в 14-й партии с Лижэнем
29 апреля 2023 09:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

В субботу, 27 апреля, состоится последняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем.

Напомним, что на данный момент счет равный - 6,5:6,5.

Отметим, что в 14-й партии Непомнящий сыграет черными фигурами.

В случае ничьей гроссмейстеры сыграют тай-брейк – четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Еcли и после этого счет останется рaвным, то Непомнящий и Лижэнь провeдут две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.

Начало партии — в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

источник: «Советский спорт»
Матч за звание чемпиона мира. Непомнящий сыграет черными фигурами в 14-й партии с Лижэнем
Матч за звание чемпиона мира. Непомнящий сыграет черными фигурами в 14-й партии с Лижэнем
Встреча за мировую шахматную корону проходит в Астане.
29.04.2023 09:53
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Карлсен не считает Непомнящего и Лижэня лучшими шахматистами мира
Оба гроссмейстера сейчас борются за мировую корону.
28.04.2023 22:11
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Менеджер Карякина назвал фаворита матча за шахматную корону в случае тай-брейка
Менеджер Карякина назвал фаворита матча за шахматную корону в случае тай-брейка
За звание чемпиона мира борются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
28.04.2023 14:20
Шахматы
автор: Дарья Савинова
В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему
В Федерации шахмат России не считают, что лишний вес может мешать Непомнящему
Российский гроссмейстер не имеет преимущества перед решающей партией матча за звание чемпиона мира.
28.04.2023 13:32
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Знаток «Что? Где? Когда?» Белозеров признался, что игра Непомнящего и Лижэня напомнила ему 19 век
В матче за мировую корону шахмат пока ничья.
27.04.2023 21:12
Шахматы
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
Клементий Сычев считает, что Непомнящий и Лижэнь допустили ошибки из-за усталости в 13-й партии 
По словам шахматиста, у соперников нервы достигли предельной отметки.
27.04.2023 18:32
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
Илья Левитов: Непомнящий и Лижэнь несут чушь. Я бы присудил ничью и каждому по отпуску в санатории
13-я партия в противостоянии шахматистов завершилась ничьей.
27.04.2023 18:28
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Поткин признал, что ничья между Непомнящим и Лижэнем в 13-й партии закономерна
Соперники вновь встретятся за шахматной доской 29 апреля. 
27.04.2023 18:15
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
Менеджер Карякина оценил физическую форму Непомнящего в матче с Лижэнем
По мнению специалиста, в данный момент россиянин «очень остро реагирует на все высказывания в прессе».
27.04.2023 16:40
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Филатов считает, что преимущество на стороне Непомнящего перед 14-й партией с Лижэнем
Счет в матче за шахматную корону равный - 6,5:6,5.
27.04.2023 16:34
Шахматы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика