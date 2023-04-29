В субботу, 27 апреля, состоится последняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем.

Напомним, что на данный момент счет равный - 6,5:6,5.

Отметим, что в 14-й партии Непомнящий сыграет черными фигурами.

В случае ничьей гроссмейстеры сыграют тай-брейк – четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Еcли и после этого счет останется рaвным, то Непомнящий и Лижэнь провeдут две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.

Начало партии — в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.