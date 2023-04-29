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Карлсен ожидал от Непомнящего с Лижэнем лучшей игры в защите

Сегодня состоится 14-я партия за звание чемпиона мира.
29 апреля 2023 12:00

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался относительно от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Напомним, что после 13-ти партий счет равный - 6,5:6,5.

«Ожидал, что участники будут лучше защищаться, но меня впечатлило, как им удавалось создавать шансы и насколько они не могли или не хотели свернуть игру как можно раньше», — заявил Карлсен телеграм-канал в эфире подкаста NRK «Sjakksnakk».

Отметим, что в 14-й партии Непомнящий сыграет черными фигурами. Игра в Астане начнется в 12:00 по московскому времени.

Карлсен ожидал от Непомнящего с Лижэнем лучшей игры в защите
Сегодня состоится 14-я партия за звание чемпиона мира.
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