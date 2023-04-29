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Дворкович разъяснил, почему ФИДЕ запрещает россиянам играть в командных турнирах

В марте организация создала рабочую группу по допуску спортсменов.
Дворкович разъяснил, почему ФИДЕ запрещает россиянам играть в командных турнирах
29 апреля 2023 12:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, почему шахматистам из России пока запрещено играть в командных турнирах.

Напомним, что Всемирная шахматная олимпиада, которая должна была пройти в Москве с 26 июля по 8 августа 2022 года, была перенесена в индийский город Ченнай.

«Нам ничего не нужно дополнительно делать на эту тему, поскольку мы приняли свои правила, которые близки к рекомендациям МОК за одним исключением: мы не требуем от шахматистов подписывать никаких заявлений. Это полностью исключено. Что касается командных соревнований, то ФИДЕ приняла решение следовать в этой части рекомендациям МОК и не допускать национальные команды России и Беларуси до официальных турниров», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

Отметим, что за шахматную мировую корону ведут борьбу россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

источник: Чемпионат.com
Дворкович разъяснил, почему ФИДЕ запрещает россиянам играть в командных турнирах
Дворкович разъяснил, почему ФИДЕ запрещает россиянам играть в командных турнирах
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