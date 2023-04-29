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Левитов заявил, что Лижэнь продолжает серию неочевидных решений в 14-й партии с Непомнящим

Последняя классическая партия за звание чемпиона мира по шахматам ознаменовалась чередой неординарных ходов.
29 апреля 2023 14:33
автор: Александр Евграфов

Основатель проекта Levitov Chess Илья Левитов Илья Левитов считает, что китайский гроссмейстер Дин Лижэнь продолжает серию неочевидных решений в 14-й партии матча за звание чемпиона мира.

«Александр Грищук заметил, что не знает как комментировать происходящее. В этой фразе Грищука – вся сегодняшняя партия. Сначала Лижэнь пошел на сомнительное удержание коня на g5, в целом идея себя оправдала: Непомнящий не исполнил точные компьютерные решения, после чего ситуация стала примерно равной. Казалось бы, после размена ферзей тай-брейк не за горами, как тут же Дин за несколько минут сначала испортил себе пешечную структуру, а затем и вовсе пожертвовал пешку на g2. Компьютер говорит, что пешку забирать вполне можно – ничего особенного у белых там нет», - отметил Левитов в своих соцсетях.

Он также привел слова Петра Свидлера, что «любой относительно опытный шахматист понимает, что на коротком отрезке мы можем или решить все проблемы или не решить. Ну подумай ты немного. Куда гнать-то с такой скоростью».

В данное время проходит 14-я партия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Счет в матче 6,5 – 6,5. Если в партии будет ничья, то чемпиона мира определит тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
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