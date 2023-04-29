Ян Непомнящий закемарил за шахматной доской

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ошеломил зрителей, когда во время 14-й партии за шахматную корону против китайца Дина Лижэня почти уснул за доской.

– Хотя некоторым это может показаться странным, для тех, кто понимает, насколько морально и физически утомительным может быть соревнование такого высокого уровня, это не так уж удивительно.

Шахматы требуют интенсивной концентрации и внимания от каждого игрока для достижения успеха. Однако иногда даже опытные игроки могут испытывать усталость или изнеможение из-за долгих часов, потраченных на изучение позиций или игры против других противников. В случае с Яном все эти факторы в сочетании и без того напряженной атмосферой, скорее всего, заставили его неожиданно вздремнуть посреди игры!

Его почти не видно за доской, мыслительный процесс проходит в комнате отдыха. Несмотря на то, что он заснул во время своей партии, этот бой может стать для него решающим.

Можно с уверенностью сказать, что спать за доской – это не то, что мы рекомендуем делать регулярно. Если вы когда-нибудь чувствовали себя утомленными, сражаясь с противником на 64 клетках, возможно, вдохновитесь Яном и отдохните, прежде чем продолжить игру! – делится своими наблюдениями от партии корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, что в данный момент 14-я партия между Непомнящим и Лижэнем. В случае ничейного результата победитель определится на тай-брейке.