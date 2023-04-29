Дубов признался, что ему сложно наблюдать за 14-й партией между Непомнящим и Лижэнем  

В эти минуты проходит 14-я, заключительная партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем.

В эфире трансляции соотечественник россиянина – Даниил Дубов высказался по поводу проходящей титульной партии.

«Мне уже физически больно смотреть на это все», – заявил Даниил в прямом эфире трансляции.

Напомним, что в случае ничьи в 14-й партии матча Непомнящего и Лижэня ожидает тай-брейк, в котором они сыграют четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.