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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира

Соперников ждет тай-брейк.
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира
29 апреля 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Закончилась заключительная 14-я партия матча звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Отметим, соперники сыграли вничью и таким образом счет в матче стал 7:7.

Россиянин играл черными фигурами, а сам поединок завершился на 90-м ходу после взаимного принятия гроссмейстерами ничейного результата.

Таким образом, Непомнящего и Лижэня ожидает тай-брейк из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Следующая встреча шахматистов пройдет в воскресенье, 30 апреля.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира
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