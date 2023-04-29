Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира

Закончилась заключительная 14-я партия матча звание чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Отметим, соперники сыграли вничью и таким образом счет в матче стал 7:7.

Россиянин играл черными фигурами, а сам поединок завершился на 90-м ходу после взаимного принятия гроссмейстерами ничейного результата.

Таким образом, Непомнящего и Лижэня ожидает тай-брейк из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Следующая встреча шахматистов пройдет в воскресенье, 30 апреля.