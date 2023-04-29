Лижэнь отреагировал на ничью в 14-й партии матча за шахматную корону с Непомнящим 

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь подвел итоги 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой он сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим.

«Ход 12.Кg5 я сделал, учитывая позицию. Мне казалось, что таким способом я бы мог развить хорошую атаку, однако не получилось, я был слишком оптимистичен. Я ошибся и после этого пришлось обороняться. К 14-й партии я готовился больше морально, потому что сегодня у меня не было необходимости побеждать любой ценой, как после 7-й партии, когда я потерпел поражение. Это был самый сложный момент в игре для меня. В данный момент я нуждаюсь в отдыхе, поэтому не намерен тренироваться перед рапидом. Нужно обрести мотивацию для тай-брейка», — приводит слова Лижэня «Чемпионат».

Добавим, что после завершения основных партий матча за мировую корону Непомнящий и Лижэнь встретится 30 апреля на тай-брейке, состоящего из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.