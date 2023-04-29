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Поткин уверен, что Непомнящий завладел инициативой в 14-й партии матча за шахматную корону с Лижэнем

30 апреля гроссмейстеры сыграют тай-брейк из четырех партий. 
29 апреля 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков

Российский гроссмейстер Владимир Поткин высказался об итоге четырнадцатой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, в которой Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем.

«Непомнящий в этот раз играл мудро, хладнокровно и правильно реагировал на чрезмерную амбициозность своего соперника. Китайский гроссмейстер сегодня делал рискованные ходы, агрессивно атаковал, но Ян не позволил ему овладеть преимуществом и перевернул игры в свою пользу. Прекрасно играл всю партию, у него были шансы победить. В целом по сценарию было возможно, либо Ян победит, либо Дин Лижэнь устоит. Однако китаец построил великолепную оборону, поэтому в итоге они с Непомнящим сыграли вничью. Все-таки, я считаю, что Ян завладел инициативой в заключительной партии. Психологическое преимущество завтра у него будет в тай-брейке», — приводит слова Поткина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после ничьи в 14-й партии матча за мировую корону счет стал 7:7. 30 апреля Непомнящий и Лижэнь сыграют в тай-брейке, который состоит из из четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

источник: «Спорт-Экспресс»
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