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Непомнящий и Лижэнь поборются за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке 

Раскрываем детали проведения укороченных партий. 
29 апреля 2023 20:33
автор: Глеб Шевяков

В четырнадцати партиях матча за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем победитель не определился. Счет в матче ничейный – 7:7. Поэтому соперники встретятся на тай-брейке.

Как и в классических партиях, тай-брейк проводится в 12:00 по московскому времени. На старте гроссмейстеров ожидает серия из четырех партий в рапид с контролем 25 минут + 10 секунд после каждого проведенного хода. Если по итогам рапида также счет будет равным 2:2, то Непомнящему и Лижэню предстоит еще две партии с контролем 5 минут + по 3 секунды на ход.

Добавим, что в случае ничейного результата шахматисты снова сыграют подобный укороченный матч из двух партий по 5+3. Если и там чемпион не определится, претенденты начинают играть партии с контролем 3+2 с переменой цвета до первой победы одной из сторон.

Напомним, что тай-брейк между Непомнящим и Лижэнем состоится в воскресенье, 30 апреля.

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