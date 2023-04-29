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Клементий Сычев: Непомнящий измотал китайского шахматиста

14-я партия поединка за мировую шахматную корону завершилась вничью.
29 апреля 2023 20:48
автор: Дарья Савинова

Гроссмейстер Клементий Сычев в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился мнением о четырнадцатой партии чемпионата мира по шахматам. Он также отметил, что китайский шахматист не показал высокого уровня игры в заключительной игре.

- Последняя классическая партия матча состоялась, белыми фигурами играл Дин Лижэнь. Он вопреки некоторым комментаторам вышел на борьбу и пытался играть на победу. Однако он принимал достаточно странные, рискованные решения. В результате он оказался в очень неприятном для себя эндшпиле. Ян упустил некоторые свои шансы, и длянего партия не увенчалась успехом. Таким образом, счет 7:7.

Завтра состоится тай-брейк, игроки страшно устали и сложно предсказать фаворита. Я бы отметил, что легче будет Непомнящему, потому что сегодня он имел долгое преимущество в игре и ничем не рисковал. Но произойти может абсолютно все, что угодно.

- Ян заметно устал. И в моменте сегодняшней игры, было заметно, что у него закрываются глаза. Что можете сказать?

- Очевидно, что он испытывает огромную физическую усталость.Также усталость моральную и психологическую. Он ощущает огромное давление в этом матче, у него было немало стресса. Это закономерно и естественно.

Редко можно увидеть гроссмейстера, спящего за доской. Но это важный матч, и к концу матча нарушается сон. И мы не знаем, как он спал перед решающей партией. Поэтому, это все вполне объяснимо.

- У Дин Лижэня получилось измотать нашего шахматиста?

- Вышло наоборот, что Дин Лижэнь играл не очень, Непомнящий получил перевес. Он измотал китайского шахматиста, но победить в итоге не смог. Поэтому так или иначе игра продолжается.

- Что можно сказать на счет завтрашнего тай-брейка?

- Крайне интересно, очень трудно сказать кто является фаворитом. С одной стороны у Непомнящего по оценкам экспертов есть преимущество, с другой стороны еще недавно он вел в счете и мог досрочно завершить матч, поэтому шансы сторон примерно равны.

- Почему не может определиться победитель?

- На высоком уровне ничья является самым естественным результатом.Много говорилось о том, что в этом матче защита не всегда на уровне, но сегодня китайский гроссмейстер доказал обратное. Поэтому смог спасти неприятную позицию.

источник: «Советский спорт»
Клементий Сычев: Непомнящий измотал китайского шахматиста
14-я партия поединка за мировую шахматную корону завершилась вничью.
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