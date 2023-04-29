Чемпион мира определится на тай-брейке. Непомнящий начнет черными фигурами в первой партии с Лижэнем

В воскресенье, 30 апреля состоится тай-брейк матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Отметим, что по итогам 14-и классических партий счет в матче ничейный 7:7.

Первая партия тай-брейка начнется в 12:00 по московскому времени, в которой россиянин сыграет черными фигурами. В четных партиях белые фигуры будут на стороне Непомнящего.

Добавим, что завтра Непомнящий и Лижэнь проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае ничейного результата гроссмейстеры сыграют две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.