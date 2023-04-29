ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпион мира определится на тай-брейке. Непомнящий начнет черными фигурами в первой партии с Лижэнем

Битва за шахматную корону проходит в Астане.
29 апреля 2023 21:39
автор: Глеб Шевяков

В воскресенье, 30 апреля состоится тай-брейк матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Отметим, что по итогам 14-и классических партий счет в матче ничейный 7:7.

Первая партия тай-брейка начнется в 12:00 по московскому времени, в которой россиянин сыграет черными фигурами. В четных партиях белые фигуры будут на стороне Непомнящего.

Добавим, что завтра Непомнящий и Лижэнь проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае ничейного результата гроссмейстеры сыграют две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.

Владимир Поткин: Китайская стена оказалась неприступна
Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал четырнадцатую партию матча на первенство мира. Он отметил, что у китайского шахматиста Дин Лижэня не было шансов на победу.
29.04.2023 21:56
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Чемпион мира определится на тай-брейке. Непомнящий начнет черными фигурами в первой партии с Лижэнем
Битва за шахматную корону проходит в Астане.
29.04.2023 21:39
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Клементий Сычев: Непомнящий измотал китайского шахматиста
14-я партия поединка за мировую шахматную корону завершилась вничью.
29.04.2023 20:48
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Непомнящий и Лижэнь поборются за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке 
Раскрываем детали проведения укороченных партий. 
29.04.2023 20:33
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Поткин уверен, что Непомнящий завладел инициативой в 14-й партии матча за шахматную корону с Лижэнем
30 апреля гроссмейстеры сыграют тай-брейк из четырех партий. 
29.04.2023 19:56
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Лижэнь отреагировал на ничью в 14-й партии матча за шахматную корону с Непомнящим 
Лижэнь отреагировал на ничью в 14-й партии матча за шахматную корону с Непомнящим 
Шахматисты не выявили победителя в заключительной классической партии и встретятся на тай-брейке.  
29.04.2023 19:31
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в 14-й партии матча за звание чемпиона мира
Соперников ждет тай-брейк.
29.04.2023 18:43
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Дубов признался, что ему сложно наблюдать за 14-й партией между Непомнящим и Лижэнем  
Дубов признался, что ему сложно наблюдать за 14-й партией между Непомнящим и Лижэнем  
Спортсмены сражаются за мировую шахматную корону в Астане. 
29.04.2023 16:15
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Ян Непомнящий закемарил за шахматной доской
Ян Непомнящий закемарил за шахматной доской
В финальной партии чемпионата мира по шахматам все в напряжении.
29.04.2023 14:46
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Левитов заявил, что Лижэнь продолжает серию неочевидных решений в 14-й партии с Непомнящим
Последняя классическая партия за звание чемпиона мира по шахматам ознаменовалась чередой неординарных ходов.
29.04.2023 14:33
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика