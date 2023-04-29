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Владимир Поткин: Китайская стена оказалась неприступна

Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал четырнадцатую партию матча на первенство мира. Он отметил, что у китайского шахматиста Дин Лижэня не было шансов на победу.
29 апреля 2023 21:56
автор: Дарья Савинова

- Ян сегодня играл мудро и хладнокровно использовал амбициозную игру соперника. В течение всей партии было только два сценария: Ян победит или Дин Лижэнь устоит.

Ключевой момент в партии возник ближе к первому контролю времени, когда Яну предстояло выбрать путь для игры на победу.Надо отдать должное и Дин Лиженю, при недостатке во времени он успел найти спасительную идею с жертвой пешки.

В ладейном эндшпиле Ян использовал все ресурсы для игры на победу и боролся до конца.Дин потратил практически все время, чтобы построить крепость.Китайская стена оказалась неприступна сегодня.

На предстоящем тай-брейке всегда важно состояние игрока и его самооценка в день игры.Уверен, что владение инициативой в 14-ой партии матча даст Яну психологическое преимущество завтра.Не сомневаюсь, что сегодняшняя партия, где Ян владел инициативой всю игру только придаст ему дополнительных сил и уверенности в предстоящем бою.Верю в Яна!

- В прямом эфире было заметно, что Ян очень устал и у него закрывались глаза. Это из-за партии или в целом сказывается усталость?

-Ян боролся, используя все ресурсы до самого конца партии, оба соперника провели невероятно напряженную встречу. Сейчас необходим хороший сон и с настроением выйдем на тай-брейк завтра.

источник: «Советский спорт»
Владимир Поткин: Китайская стена оказалась неприступна
Международный гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал четырнадцатую партию матча на первенство мира. Он отметил, что у китайского шахматиста Дин Лижэня не было шансов на победу.
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