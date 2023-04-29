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Дреев объяснил, какой ошибкой Лижэня не смог воспользоваться Непомнящий

14-я партия между гроссмейстерами завершилась вничью.
29 апреля 2023 23:34
автор: Дарья Савинова

Гроссмейстер Алексей Дреев прокомментировал четырнадцатую партию чемпионата мира по шахматам. Эксперт отметил, что игра шла на два результата.

«Было ощущение, что в сегодняшней партии Дин пытался избежать тай-брейка и действительно, своим 12-мы ходом Кg5 он заявил о своих, весьма агрессивных намерениях. Другое дело, что этот ход в шахматных исчислениях, оказался большой ошибкой, которой, к сожалению, Ян не воспользовался в полной мере.

Сначала он отреагировал правильно, 14-ым ходом же он сыграл слишком надежно Лаd8 вместо хода b6, который давал черным серьезное преимущество, как психологическое, так и чисто шахматное.Вся игра белых заходила в тупик, пришлось бы трубить отбой, а это было бы не так просто.Однако,Ян посчитал,что кавалерийский наскок белых достаточно опасный, стал на него реагировать.Сыграв надежно, он получил комфортную позицию, с небольшим преимуществом, игра шла на два результата, но все-таки Дин до поры, до времени удерживал равновесие и ошибся лишь на 30-м ходу, сыграв Лсg3,Ян мог на это ответит g6 с большим преимуществом. Он отреагировал менее сильно, но все-таки проблемы у белых оставались, и кульминация поединка возникла на 36-ом ходу, Ян мог сыграть Лb3! вместо е5 ?!
С позиционной точки зрения е5 ход хороший, но чересчур академичный.Это важное решение, выпускающие как выяснилось все преимущество, он принял слишком быстро.После этого партия продолжалась очень долго, до 90-го хода. Но нигде, серьезных шансов на победу не было. Видно, было,что китайскому шахматисту было тяжело играть, он защищался с большим трудом, но тем не менее с чисто шахматной точки зрения он нигде не ошибся и сумел свести партию вничью», - приводит слова Дреева корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, 14-я партия между гроссмейстерами завершилась вничью. Завтра Ян и Дин сыграют тай-брейк.

источник: «Советский спорт»
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