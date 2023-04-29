Алексей Дреев: Непомнящий является фаворитом на тай-брейке

Гроссмейстер Алексей Дреев поделился своими ожиданиями от тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Эксперт отметил, что игра шла на два результата.

«Можно сказать, что в классической части матча царила полная непредсказуемость, шла неровная игра с массой обоюдных грубых ошибок,одним словом, на первый план вышли не шахматные,а психологические факторы борьбы.

С точки зрения обычных зрителей игра была безусловно захватывающеинтересной,с точки же зрения профессионалов,качество партий далеко не всегда соответствовало уровню поединка и реальной силе участников матча.

Но сейчас это уже прошлое, участникам необходимо сосредоточиться на тай-брейке. Важно, с каким настроением подойдут они к игре.

Лижэню очень крупно повезло, в 14-ой партии и он в самом деле чуть не избежал тай-брейка. Ян, конечно, понимает,что сегодня упустил реальный шанс на выигрыш, и вероятно расстроен.

С другой стороны,наконец -то эта «классическая фантасмагория» закончилось и можно собраться на заключительное действо.

Как мне кажется,Ян перед матчем, да и сейчас является фаворитом на тай-брейке,он играет сильнее в быстрые шахматы и блиц, чем Дин.

Надеюсь, что именно этот фактор,а не неизбежные эмоции тай-брейка сыграют решающую роль.Думаю, что Ян найдет в себе силы стряхнуть с себя все тяжелые эмоции 14-той партии и всего классического матча и сможет доказать свое превосходство на тай-брейке. Желаю ему победы!», - приводит слова Дреева специальный корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, 14-я партия между гроссмейстерами завершилась вничью. Завтра Ян и Дин сыграют тай-брейк.