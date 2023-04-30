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Непомнящий - Лижэнь. Как будет играться тай-брейк матча за звание чемпиона мира

Имя нового обладателя титула определится в Астане.
Непомнящий - Лижэнь. Как будет играться тай-брейк матча за звание чемпиона мира
30 апреля 2023 10:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

В воскресенье, 30 апреля, определится новый чемпион мира по шахматам.

Напомним, что в Матче за звание встречаются россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая. После 14 партий классических шахмат счет равный - 7:7.

Таким образом, имя чемпиона станет известно после тай-брейка, который будет проходить в течение дня и стартует в 12:00 по московскому времени.

Первым белыми фигурами будет играть Лижэнь. Гроссмейстеры начнут с четырех партий с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Еcли и после этого счет останется рaвным, то Непомнящий и Лижэнь провeдут две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале FIDE.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий - Лижэнь. Как будет играться тай-брейк матча за звание чемпиона мира
Непомнящий - Лижэнь. Как будет играться тай-брейк матча за звание чемпиона мира
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