Хоу Ифань: что касается моего возвращения в шахматы, то сейчас у меня нет плана

Китайская шахматистка Хоу Ифань поделилась мнением о своем возможном возвращении на крупные международные шахматные турниры.

«Не готова заявить, что сейчас активно занимаюсь шахматами. Иногда принимаю участие в некоторых соревнованиях, когда получается найти время. Но в настоящее время у меня есть работа в университете, поэтому необходимо получать разрешение, чтобы отвлекаться от своих прямых обязанностей на турниры по шахматам. Но я счастлива, когда мне удается снова сесть за доску. Что касается моего возвращения в шахматы, то сейчас у меня нет плана. Не знаю, вернусь ли в большие шахматы или нет», — приводит слова Ифань «Чемпионат».

Напомним, что во время своей карьеры Ифань четыре раза становилась чемпионкой мира по шахматам. В 2020 году она стала работать в Шэнчжэньском университете, став самым молодым профессором данного учерждения.