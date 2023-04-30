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Хоу Ифань: что касается моего возвращения в шахматы, то сейчас у меня нет плана

Лучший гроссмейстер среди женщин не уверена в том, что готова вернуться на большие турниры. 
30 апреля 2023 12:55
автор: Глеб Шевяков

Китайская шахматистка Хоу Ифань поделилась мнением о своем возможном возвращении на крупные международные шахматные турниры.

«Не готова заявить, что сейчас активно занимаюсь шахматами. Иногда принимаю участие в некоторых соревнованиях, когда получается найти время. Но в настоящее время у меня есть работа в университете, поэтому необходимо получать разрешение, чтобы отвлекаться от своих прямых обязанностей на турниры по шахматам. Но я счастлива, когда мне удается снова сесть за доску. Что касается моего возвращения в шахматы, то сейчас у меня нет плана. Не знаю, вернусь ли в большие шахматы или нет», — приводит слова Ифань «Чемпионат».

Напомним, что во время своей карьеры Ифань четыре раза становилась чемпионкой мира по шахматам. В 2020 году она стала работать в Шэнчжэньском университете, став самым молодым профессором данного учерждения.

источник: Чемпионат.com
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