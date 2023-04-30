Первая партия тай-брейка между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью 

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дином Лижэнем первую партию тай-брейка за звание чемпиона мира по шахматам.
Отметим, что счет в укороченном матче стал 0,5–0,5.
Российский спортсмен играл черными фигурами. Соперники завершили игру на 35-м ходу.
Вторая партия начнется в скором времени, где Непомнящий начнет ход белыми фигурами.
Напомним, что после классических партий матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем счет оказался равным – 14-14.
источник: «Советский спорт»