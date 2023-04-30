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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем во второй партии тай-брейка за шахматную корону 

Счет после двух укороченных партий стал 1:1. 
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем во второй партии тай-брейка за шахматную корону 
30 апреля 2023 14:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Состоялась вторая партия тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в которой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем.

Отметим, что соперники согласились на ничейный результат на 47-м ходу партии. Счет в данный момент стал 1:1.

В ближайшее время начнется третья партия тай-брейка, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами.

Напомним, что по результатам 14-и классических партий в матче за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем была зафиксирована ничья – 7:7.

источник: «Советский спорт»
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем во второй партии тай-брейка за шахматную корону 
Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем во второй партии тай-брейка за шахматную корону 
Счет после двух укороченных партий стал 1:1. 
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автор: Глеб Шевяков
Первая партия тай-брейка между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью 
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