Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем во второй партии тай-брейка за шахматную корону 

Состоялась вторая партия тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в которой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем.

Отметим, что соперники согласились на ничейный результат на 47-м ходу партии. Счет в данный момент стал 1:1.

В ближайшее время начнется третья партия тай-брейка, в которой Непомнящий сыграет черными фигурами.

Напомним, что по результатам 14-и классических партий в матче за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем была зафиксирована ничья – 7:7.