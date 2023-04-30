Непомнящий и Лижэнь сыграли третью ничью на тай-брейке за звание чемпиона мира по шахматам

Третья партия тай-брейка в матче за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем закончилась ничейным результатом.

Отметим, что россиянин играл черными фигурами, сам поединок завершился на 33-м ходу.

В последней партии, которая стартует в скором времени, Непомнящий начнет игру белыми фигурами.

В случае очередной ничьи, соперники провeдут две партии с контролем пять минут + три сeкунды на ход, затем при необходимости ещe две партии. Определить чемпиона мoгут партии в блиц 3+2 дo первой победы.

Добавим, что после завершения 14-и партий классическим шахмат в матче за звание чемпиона мира между Непомнящим и Лижэнем был зафиксирован ничейный результат – 7:7.