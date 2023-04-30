Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

Шахматисты не выявили победителя в 14 партиях с классическим контролем времени, они завершились с общим счетом 7:7.

Первые три партии тай-брейка в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч со счетом 2,5:1,5.

Напомним, что Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году, Лижэнь занял второе место, а после отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул, стал соперником россиянина.

На турнире претендентов 30-летний Лижэнь занял место россиянина Сергея Карякина.

За победу в матче за звание чемпиона мира Лижэнь получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тысяч.