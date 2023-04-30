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Непомнящий считает, что он мог победить Лижэня в матче за шахматную корону

В итоге россиянин уступил на тай-брейке.
Непомнящий считает, что он мог победить Лижэня в матче за шахматную корону
30 апреля 2023 17:02
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал комментарий после своего поражения от китайца Дина Лижэня в 4-й партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону.

«Думаю, у меня были шансы. Много позиций, где я мог реализовать преимущество. Думаю, мне стоило закончить все в классическом матче. Но случился тай-брейк = это лотерея», - приводи слова Яна Sport24.

Первые три партии тай-брейка в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч со счетом 2,5:1,5.

Напомним, что Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году, Лижэнь занял второе место, а после отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул, стал соперником россиянина.

На турнире претендентов 30-летний Лижэнь занял место россиянина Сергея Карякина.

За победу в матче за звание чемпиона мира Лижэнь получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тысяч.

источник: Sport24.ru
Непомнящий считает, что он мог победить Лижэня в матче за шахматную корону
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