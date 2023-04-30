Лижэнь рассказал о том, что почувствовал, узнав о завоевании титула чемпиона мира

17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал о том, что почувствовал, узнав о победе в матче за мировую шахматную корону.

«Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сказал, что сдается, очень был эмоционален. Я просто не мог сдержать себя и заплакал. Это был очень тяжелый турнир. Очень благодарен за поддержку моим друзьям», - сказал Лижэнь на послематчевой пресс-конференции.

В воскресенье Лижэнь победил на тай-брейке российского гроссмейстера Яна Непомнящего со счетом 2,5 – 1,5 и стал 17-м чемпионом мира по шахматам и первым представителем Китая, завоевавшим этот титул.