Тренер Непомнящего назвал катастрофой поражение россиянина в матче за шахматную корону 

Наставник Яна Непомнящего Сергей Кишнев отреагировал на проигрыш своего подопечного в матче за звание чемпиона мира по шахматам представителю Китая Дин Лижээню.

«Это катастрофический результат для нас. Тай-брейк проходил довольно неплохо, также как и вся игра. В первой партии Ян столкнулся с некоторыми сложностями, однако смог выйти на ничью. Во второй поторопился, когда имел преимущество, поэтому победа ускользнула от него. Слишком быстро играл, когда было нужно серьезно обдумать ходы. В третьей партии соперник отказался от борьбы и получилась ничья. Но в четвертой партии Непомнящий рискнул и стал необоснованно играть на победу, это привело его к сложной позиции, которая стала причиной поражения. К нашему сожалению, Ян проиграл», – приводит слова Кишнева «Чемпионат».

Добавим, что в 14-и классических партиях матча за мировую шахматную корону победитель не был определен. Китайский гроссмейстер одержал победу в четвертой партии тай-брейка (2,5:1,5).

После победы над Непомнящим, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам.