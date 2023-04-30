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Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу

Россиянин проиграл представителю Китая Дин Лижэню на тай-брейке.
Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу
30 апреля 2023 17:44
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Гроссмейстер Клементий Сычев прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира по шахматам.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, россиянин уступил китайцу на тай-брейке со счетом 1,5:2,5.

«Завершился тай-брейк чемпионата мира по шахматам. Он состоял из четырех партий, в первой китаец получил по дебюту большой перевес, он играл белыми и мог рассчитывать на большее, но зевнул. И в дальнейшем ему пришлось защищаться, что он уверенно сделал.

Во второй партии у Яна были неплохие шансы на победу, но он выпустил преимущество и Лижэнь точной игрой партию уравнял.

В третьей партии китайский шахматист сыграл белыми и получил микроскопическое преимущество, символически лишняя пешка не дала ему никаких реальных шансов на победу и получилась ничья.

В четвертой партии Ян оказывал некоторое давление, шла долгая, равная борьба. В этот момент у него появился шанс для игры на победу, он его упустил и в дальнейшей сложной борьбе китаец взял верх, таким образом стал 17-м чемпионом мира по шахматам», – сказал Сычев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу
Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу
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