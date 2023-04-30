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Карпов убежден, что Непомнящему не хватило нервов для победы в матче за шахматную корону 

Российский шахматист уступил Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка.
30 апреля 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов подвел итоги матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором россиянин Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Китая Дин Лижэня.

«Непомнящий имел много шансов. Поединок стал интригующим, потому что спортсмены регулярно допускали ошибки. Это необычное дело для матчей на первенстве мира. Однако на счету китайского гроссмейстера ошибок было больше. Ян же не смог использовать свое преимущество в полной мере. У него не вышло. Российские шахматисты сожалеют об этом. Стоит признать, что у Непомнящего были явные возможности обыграть Лижэня в конкретных партиях, однако где-то не хватило нервов. Остается лишь поздравить китайца, который смог преодолеть трудности и заслуженно стать чемпионом мира», — приводит слова Карпова «Чемпионат».

Добавим, что 30 апреля, в воскресенье Лижэнь одолел Непомнящего на тай-брейке со счетом 2,5:1,5. Таким образом, он стал первым китайским чемпионом мира по шахматам и 17-м в истории.

источник: Чемпионат.com
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