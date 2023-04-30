ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Песков отреагировал на поражение Непомнящего от Лижэня в матче за шахматную корону

Россиянин уступил на тай-брейке.
30 апреля 2023 18:41
автор: Степан Шереметьев

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с китайским спортсменом Дин Лижэнем.

«Поздравим его , он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Первые три партии тай-брейка в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч со счетом 2,5:1,5.

Напомним, что Непомнящий выиграл турнир претендентов в 2022 году, Лижэнь занял второе место, а после отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать титул, стал соперником россиянина.

На турнире претендентов 30-летний Лижэнь занял место россиянина Сергея Карякина.

За победу в матче за звание чемпиона мира Лижэнь получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тысяч.

Поткин – о поражении Непомнящего: Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем
Поткин – о поражении Непомнящего: Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем
Россиянин не смог стать чемпионом мира по шахматам, уступив представителю Китая Дин Лижэню.
30.04.2023 19:20
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Песков отреагировал на поражение Непомнящего от Лижэня в матче за шахматную корону
Россиянин уступил на тай-брейке.
30.04.2023 18:41
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Карпов убежден, что Непомнящему не хватило нервов для победы в матче за шахматную корону 
Российский шахматист уступил Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка.
30.04.2023 18:30
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу
Клементий Сычев: Непомнящий упустил шанс для игры на победу
Россиянин проиграл представителю Китая Дин Лижэню на тай-брейке.
30.04.2023 17:44
Шахматы
автор: Дарья Савинова
Тренер Непомнящего назвал катастрофой поражение россиянина в матче за шахматную корону 
Российский гроссмейстер проиграл Дин Лижэню в четвертой партии тай-брейка.
30.04.2023 17:33
Шахматы
автор: Глеб Шевяков
Филатов считает, что поражение от Лижэня нанесет удар по нервной системе Непомнящего
Россиянин уступил в матче за шахматную корону.
30.04.2023 17:20
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Лижэнь рассказал о том, что почувствовал, узнав о завоевании титула чемпиона мира
Лижэнь рассказал о том, что почувствовал, узнав о завоевании титула чемпиона мира
На ближайшие два года обе шахматные короны, мужская и женская, будут в Китае.
30.04.2023 17:14
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Непомнящий считает, что он мог победить Лижэня в матче за шахматную корону
Непомнящий считает, что он мог победить Лижэня в матче за шахматную корону
В итоге россиянин уступил на тай-брейке.
30.04.2023 17:02
Шахматы
автор: Степан Шереметьев
Карлсен поздравил Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира
Норвежский гроссмейстер ограничился кратким сообщением.
30.04.2023 16:49
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира по шахматам
Китайский гроссмейстер выиграл четвертую партию тай-брейка.
30.04.2023 16:19
Шахматы
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика