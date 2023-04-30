Поткин – о поражении Непомнящего: Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем

Международный гроссмейстер Владимир Поткин поделился мнением о матче за мировую шахматную корону, в котором Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, россиянин уступил китайцу на тай-брейке со счетом 1,5:2,5.

– Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем. На тай-брейке он владел инициативой, боролся, но Дин Лижэнь провел его на невероятном уровне – защитил все позиции, проявлял хладнокровие в защите, спасался, когда мало кто мог выстоять против некоторых атак Яна.

Ключевым моментом стало то, когда Дин в равной позиции отказался от повторения ходов в четвертой партии тай-брейка, и фортуна его за это отблагодарила. Конечно, тай-брейк – это отдельный вид. В основное время матча у Яна было больше шансов, в 12-й партии он был близок к титулу и мог своей победой оформить чемпионство.

Матч оказался крайне нервным, эмоциональным. Ян и Дин боролись, рисковали, шли с открытым забралом – этим он отличается от многих предыдущих. Я вижу, что Ян вырос, проделал колоссальную работу над собой в шахматном плане. У него еще есть потенциал для роста – видно, где прибавлять, есть резервы, и он сможет побороться за шахматную корону, – сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.