Непомнящий сохранил вторую строчку в рейтинге ФИДЕ после поражения от Лижэня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий по-прежнему занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), несмотря на свое поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам после того, как одержал победу над российским шахматистом на тай-брейке.

Ключевым моментом противостояния стала четвертая партия тай-брейка, в которой китаец обыграл своего соперника. Таким образом, счет по итогам укороченных партий стал 2,5-1,5 в пользу представителя Китая.

Добавим, что в настоящий момент Непомнящий имеет 2794 балла и занимает вторую строчку в рейтинге ФИДЕ. Дин Лижэнь располагается на третьем месте, имея в своем активе 2789 очков. Лидерство остается за норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.