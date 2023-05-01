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Федерация шахмат России объявила о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

Сегодня, 1 мая организации подписали контракт о вступлении России в азиатскую федерацию.
01 мая 2023 11:37
автор: Глеб Шевяков

1 мая 2023 года Федерация шахмат России стала полноценным членом Азиатской шахматной федерации. Об этом сообщает пресс-служба российской федерации.

Отметим, что встреча представителей обеих федераций прошла в Музее шахмат ФШР.

Таким образом, российским гроссмейстерам позволено участвовать во многих крупных турнирах международной арены. Вдобавок, появляется возможность организации значимых соревнований азиатского календаря в нашей стране.

ФШР стала первой федерацией, которая перешла в Азию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям.

Сообщается, что сотрудничество поспособствует дружественным связям среди профессиональных атлетов, а также организации личных и командных соревнований высокого уровня, проводить товарищеские встречи и турниры между спортсменами из стран-членов АШФ. Обе стороны ценят важность развития шахматного спорта и намерены прогрессировать в этом направлении, а также планируют организовывать шахматные школы и академии под руководством АШФ.

Добавим, что согласно подписанному договору федерация шахмат России обязана организовывать, как минимум, одно официальное континентальное мероприятие.

Федерация шахмат России объявила о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией
Сегодня, 1 мая организации подписали контракт о вступлении России в азиатскую федерацию.
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