Федерация шахмат России объявила о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

1 мая 2023 года Федерация шахмат России стала полноценным членом Азиатской шахматной федерации. Об этом сообщает пресс-служба российской федерации.
Отметим, что встреча представителей обеих федераций прошла в Музее шахмат ФШР.
Таким образом, российским гроссмейстерам позволено участвовать во многих крупных турнирах международной арены. Вдобавок, появляется возможность организации значимых соревнований азиатского календаря в нашей стране.
ФШР стала первой федерацией, которая перешла в Азию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям.
Сообщается, что сотрудничество поспособствует дружественным связям среди профессиональных атлетов, а также организации личных и командных соревнований высокого уровня, проводить товарищеские встречи и турниры между спортсменами из стран-членов АШФ. Обе стороны ценят важность развития шахматного спорта и намерены прогрессировать в этом направлении, а также планируют организовывать шахматные школы и академии под руководством АШФ.
Добавим, что согласно подписанному договору федерация шахмат России обязана организовывать, как минимум, одно официальное континентальное мероприятие.