Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой.

«Китай является одной из ведущих держав в шахматах. Но я бы не сказал, что эта страна доминирует. Те же молодые индусы сейчас бурно прогрессирует. Сильная шахматная школа в России никуда не пропала. Другие страны тоже составляют высокую конкуренцию», – цитирует Потанина «Матч ТВ».

Также функционер отметил, что успехи Дин Лижэня и Цзюй Вэньцзюнь являются признанием заслуг Поднебесной в мировом шахматном движении.

Напомним, на ближайшие два года обе шахматные короны будут принадлежать китайским спортсменам. Лижэнь одержал победу над Яном Непомнящим, а Вэньцзюнь оказалась сильнее Александры Горячкиной.