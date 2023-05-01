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Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой

Действующими чемпионами мира являются два представителя Китая – Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь.
Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой
01 мая 2023 20:15
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой.

«Китай является одной из ведущих держав в шахматах. Но я бы не сказал, что эта страна доминирует. Те же молодые индусы сейчас бурно прогрессирует. Сильная шахматная школа в России никуда не пропала. Другие страны тоже составляют высокую конкуренцию», – цитирует Потанина «Матч ТВ».

Также функционер отметил, что успехи Дин Лижэня и Цзюй Вэньцзюнь являются признанием заслуг Поднебесной в мировом шахматном движении.

Напомним, на ближайшие два года обе шахматные короны будут принадлежать китайским спортсменам. Лижэнь одержал победу над Яном Непомнящим, а Вэньцзюнь оказалась сильнее Александры Горячкиной.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой
Потанин заявил, что не считает Китай главной шахматной державой
Действующими чемпионами мира являются два представителя Китая – Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь.
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