Кирилл Зангалис: тай-брейк – это шахматное пенальти. Непомнящий проиграл сам себе

Кирилл Зангалис, пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина, прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, россиянин уступил китайцу на тай-брейке со счетом 1,5:2,5.

– Удача не улыбнулась. Тай-брейк – это шахматное пенальти. Ян был очень близок к победе, стоял лучше, но китайский шахматист сумел очень хорошо защищаться. Наверное, борьба нервов была выиграна представителем Поднебесной, поэтому не повезло Яну. Непомнящий играл матч лучше, увереннее. Был готов лучше и в дебюте, действовал хорошо. Мне кажется, он проиграл сам себе», – сказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент Непомнящий занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в своем активе 2794 балла. Лижэнь располагается на третьей строчке (2789). Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2853).