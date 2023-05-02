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Кирилл Зангалис: тай-брейк – это шахматное пенальти. Непомнящий проиграл сам себе

Ранее россиянин уступил Дин Лижэню из Китая в матче за шахматную корону.
Кирилл Зангалис: тай-брейк – это шахматное пенальти. Непомнящий проиграл сам себе
02 мая 2023 18:32
автор: Дарья Савинова
автор фото: РИА Новости

Кирилл Зангалис, пиар-директор Федерации шахмат России и менеджер Сергея Карякина, прокомментировал поражение Яна Непомнящего от Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

Отметим, что в воскресенье, 30 апреля, россиянин уступил китайцу на тай-брейке со счетом 1,5:2,5.

– Удача не улыбнулась. Тай-брейк – это шахматное пенальти. Ян был очень близок к победе, стоял лучше, но китайский шахматист сумел очень хорошо защищаться. Наверное, борьба нервов была выиграна представителем Поднебесной, поэтому не повезло Яну. Непомнящий играл матч лучше, увереннее. Был готов лучше и в дебюте, действовал хорошо. Мне кажется, он проиграл сам себе», – сказал Зангалис в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент Непомнящий занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в своем активе 2794 балла. Лижэнь располагается на третьей строчке (2789). Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен (2853).

источник: «Советский спорт»
Кирилл Зангалис: тай-брейк – это шахматное пенальти. Непомнящий проиграл сам себе
Кирилл Зангалис: тай-брейк – это шахматное пенальти. Непомнящий проиграл сам себе
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