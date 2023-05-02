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У Непомнящего накануне тай-брейка в матче за звание чемпиона мира пропало снотворное

Российский гроссмейстер рассказал, что столкнулся с бессонницей.
02 мая 2023 23:32
автор: Александр Евграфов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о проблемах, с которыми столкнулся накануне решающих партий матча за звание чемпиона мира.

«У меня было лекарство, чтобы подстраховаться и точно заснуть. И в час ночи я обнаружил, что оно исчезло. Думаю, женщина, которая убирала комнату, просто… Это была своего рода лотерея, потому что было три или четыре разные таблетки. Не повезло, наверное. Я очень надеюсь, что это совпадение. В противном случае…», - приводит слова Непомнящего The Guardian.

Британская газета отмечает, что Непомнящий не ищет оправданий, признавая высокий уровень своего соперника.

В матче за звание чемпиона мира Непомнящий проиграл китайскому гроссмейстеру Дин Линжэню на тай-брейке 1,5 – 2,5.

источник: The Guardian
У Непомнящего накануне тай-брейка в матче за звание чемпиона мира пропало снотворное
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